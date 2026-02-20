Япония захотела заключить мир с Россией

Такаити заявила, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Япония планирует заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения между двумя странами. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

«Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но в курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, изменений нет», – сообщила она.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отношения России и Японии достигли точки невозврата из-за неуклюжих шагов Токио. Дипломат напомнила, что в японских городах прошли митинги по случаю так называемого дня северных территорий (так в Японии называют принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). При этом в Токио продолжают призывать усилить давление на Москву и ввести новые антироссийские санкции.