В МИД сообщили о точке невозврата в отношениях с восточным соседом России

Захарова: Отношения России и Японии достигли точки невозврата

Отношения России и Японии достигли точки невозврата из-за неуклюжих шагов Токио. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что 7 февраля в Токио и других японских городах прошли митинги по случаю так называемого дня северных территорий (так в Японии называют принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). При этом в Японии продолжают звучать призывы усилить давление на Москву и ввести новые антироссийские санкции.

«Со своей стороны хотели бы четко заявить о том, что легитимный суверенитет России над Курильскими островами определен итогами Второй мировой войны, закреплен в российской Конституции и пересмотру не подлежит», — подчеркнула Захарова.

Ранее депутат японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что премьер-министр страны Санаэ Такаити хотела бы провести переговоры с Россией на высшем уровне. По его словам, премьер Такаити понимает важность отношений двух стран.