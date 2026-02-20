Реклама

08:59, 20 февраля 2026

Замужняя учительница совратила 15-летнего ученика в машине и попала на видео

В США учительница совратила 15-летнего ученика и оседлала его в своей машине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В американском штате Джорджия арестовали учительницу, которая совратила ученика и целовалась с ним в своей машины. Об этом сообщает сайт Scallywag and Vagabond.

29-летнюю Даниэль Уивер, работавшую в средней школе города Лисберг, арестовали по обвинениям в растлении малолетних и изнасиловании ученика учителем. В распоряжение полиции попало видео со школьной камеры наружного наблюдения. В ролике видно, что Уивер «оседлала» 15-летнего ученика и целовалась с ним в своей машине на парковке перед школой.

Это видел другой ученик и рассказал одноклассникам. Слухи о случившемся быстро распространились среди школьников, после чего началось расследование. Известно, что Уивер вышла замуж год назад, у нее есть двое детей. Незадолго до случившегося она опубликовала социальной сети пост в честь годовщины свадьбы и призналась в любви мужу.

После того как о расследовании стало известно, Уивер добровольно сдалась полиции.

Ранее в США учительницу из штата Висконсин приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилование друзей ее сына 12 и 14 лет. Всего пострадавшими от действий женщины признали четверых подростков.

