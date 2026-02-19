Реклама

09:04, 19 февраля 2026

Учительница получила длительный срок за изнасилование школьников 12 и 14 лет

В США учительницу приговорили к 50 годам тюрьмы за совращение двух школьников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

В США учительницу из штата Висконсин приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилование друзей ее сына 12 и 14 лет. Об этом сообщает WISN-TV.

Зимой 2023 года сын 34-летней учительницы Анны Марии Крокер из города Кеноша позвал к себе друзей с ночевкой. Как позже вспоминали подростки, женщина в тот вечер была пьяна и вела себя неадекватно. Ночью один из школьников проснулся и увидел рядом обнаженную Крокер. Пострадавший пытался отбиться от женщины и просил ее остановиться, однако она изнасиловала его на глазах у других подростков. В ходе следствия выяснилась, что она также занялась сексом с 14-летним учеником в своем автомобиле.

Всего пострадавшими от действий Крокер признали четверых подростков. Семье одного из них пришлось переехать в другой штат. Крокер, которая сама является матерью четверых детей, извинялась перед пострадавшими и умоляла суд о снисхождении, однако в середине февраля ее приговорили к длительному тюремному сроку. «Она выискивала себе жертв, ломала их волю и использовала их», — заявил выносивший решение судья.

Крокер проведет в тюрьме 51 с половиной год, а затем еще 34 года будет находиться под строгим надзором властей.

Ранее сотрудницу школы из американского штата Индиана обвинили в сексуальных отношениях со школьником. Расследование началось после того, как муж женщины узнал о ее поведении.

