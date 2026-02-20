Заставившее маленьких свиней перерабатывать антикафе оправдалось

Антикафе в Ярославле оправдалось за переработку маленьких свиней

Антикафе «Я Мини-Пиг» в Ярославле оправдалось за переработку четырех мини-пигов, развлекающих гостей. Об этом пишет «Подъем».

В заведении заявили, что свиньи контактируют с посетителями только по собственному желанию. У животных есть собственная комната с лежанками, в которую они могут уйти, если устанут. «Есть график, когда мы выводим животных, но если они хотят отдыхать — они могут уйти всегда отдыхать. Но животные, конечно, с огромным удовольствием выходят к гостям», — отметил собеседник издания.

В антикафе добавили, что жалоба на содержание свиней поступила от местной зоозащитницы, которая ни разу не посещала заведение. По словам сотрудников «Я Мини-Пиг», активистка жалуется на все места, где животных держат в неволе, вне зависимости от условий.

Ранее Россельхознадзор провел проверку и выяснил, что «Я Мини-Пиг» заставляет свиней перерабатывать. Режим контакта с мини-пигами в антикафе превышает максимальные три часа в день и четыре календарных дня подряд. Кроме того, в помещении не обнаружили зон для отдыха и кормления животных.