Зеленский отверг вывод войск из Донбасса

Зеленский отверг вывод ВСУ с территории Донбасса

Киев не может отвести войска из Донбасса, так как через него проходит линия обороны. Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) отверг президент республики Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo.

«Мы не можем уйти с нашей территории. Это наша реальная линия обороны», — сказал он.

Ранее командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), президент страны Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, бойцам ВСУ будет легче принять прекращение огня по линии боевого соприкосновения, чем уступки территорий.