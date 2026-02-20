Реклама

Зеленский пожаловался на проблемы с терминалами Starlink

Зеленский: ВСУ сталкиваются с проблемами в работе терминалов Starlink
Марина Совина
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами в работе терминалов системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству French Press (AFP).

Он признал, что есть некие «проблемы и вызовы», добавив, что поручил министру обороны страны Михаилу Федорову «сделать все, что в его силах».

В начале февраля на Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ. Это произошло из-за необходимости верификации терминалов в белых списках.

На фоне этого кандидат технических наук Сергей Товкач отметил, что важность американской спутниковой системы в зоне проведения спецоперации была сильно преувеличена. По его словам, эффективной альтернативой Starlink является оптико-волоконная связь, которую активно использовали бойцы частной военной компании «Вагнер».

