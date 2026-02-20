Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

Американка сбросила 19 килограммов благодаря перепрограммированию мышления

Жительница США Алана Кесслер рассказала, как справилась с булимией и сбросила 19 килограммов по собственной методике. Ее историей делится Daily Mail.

По словам Кесслер, проблемы с питанием начались у нее еще в детстве. Она выросла в семье пластического хирурга и часто слышала комментарии о своей внешности. В 15 лет девушка посмотрела фильм про фигуристку с булимией и решила, что это отличный способ держать себя в форме. Кесслер могла есть что угодно в любых количествах, а потом вызывала рвоту и не переживала о калориях.

Американка объяснила, что воспринимала еду как способ борьбы со стрессом. Она привыкла заедать негативные эмоции и во взрослом возрасте стала набирать вес. Однажды отец заметил это и негативно высказался о ее фигуре. Тогда Кесслер и решила худеть. Ее неочевидным секретом похудения стало перепрограммирование мышления.

Кесслер заявила, что не стала садиться на диеты. Ее методика — разрывать ментальную связь между едой и эмоциями. Женщина стала бороться с импульсивным желанием съесть что-то во время стресса. Согласно ее концепции, есть можно все, но не всегда.

«Я начала трезво прислушиваться к своему телу, не реагируя на хаос эмоций внутри него», — объяснила Кесслер. Такой подход помог ей обрести гармонию со своим организмом и привести себя в форму.

Ранее сообщалось, что австралийка Хуан провела месяц в китайском лагере для людей с лишним весом и назвала его тюрьмой. По ее словам, в лагере все соблюдают строгий распорядок дня: следят за питанием и часами занимаются спортом.

