11:34, 20 февраля 2026Забота о себе

Женщинам назвали не связанные с беременностью причины задержки менструации

Гинеколог Магальяйнш назвала быструю потерю веса причиной задержки менструации
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katemangostar / Freepik

Гинеколог Ракель Магальяйнш назвала женщинам не связанные с беременностью причины задержки менструации. На эту тему она поговорила с изданием Metropoles.

Как рассказала Магальяйнш, высокий уровень стресса, плохой сон, переутомление, эмоциональные проблемы, внезапные изменения в распорядке дня и смена часовых поясов негативно сказываются на выработке гормонов, контролирующих менструальный цикл. Также задержка менструации может произойти из-за быстрой потери веса, соблюдения очень строгих диет и высокоинтенсивных тренировок, предупредила она.

Еще одной причиной специалистка назвала начало или прекращение приема контрацептивов, поскольку организму необходим период адаптации. Кроме того, при появлении этой проблемы она посоветовала провериться на заболевания, связанные с гормональным дисбалансом. Гинекологические инфекции и воспаления обычно не приводят к задержке менструации, но может измениться характер кровотечения. Так, в этом случае выделения зачастую становятся обильнее, а боль усиливается, добавила Магальяйнш.

Ранее гинеколог Нина Монахова предупредила, что некоторые привычки представляют опасность для женского здоровья. По ее словам, спиртные напитки провоцируют рост уровня мужских гормонов.

