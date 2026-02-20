Женщинам назвали не связанные с беременностью причины задержки менструации

Гинеколог Магальяйнш назвала быструю потерю веса причиной задержки менструации

Гинеколог Ракель Магальяйнш назвала женщинам не связанные с беременностью причины задержки менструации. На эту тему она поговорила с изданием Metropoles.

Как рассказала Магальяйнш, высокий уровень стресса, плохой сон, переутомление, эмоциональные проблемы, внезапные изменения в распорядке дня и смена часовых поясов негативно сказываются на выработке гормонов, контролирующих менструальный цикл. Также задержка менструации может произойти из-за быстрой потери веса, соблюдения очень строгих диет и высокоинтенсивных тренировок, предупредила она.

Еще одной причиной специалистка назвала начало или прекращение приема контрацептивов, поскольку организму необходим период адаптации. Кроме того, при появлении этой проблемы она посоветовала провериться на заболевания, связанные с гормональным дисбалансом. Гинекологические инфекции и воспаления обычно не приводят к задержке менструации, но может измениться характер кровотечения. Так, в этом случае выделения зачастую становятся обильнее, а боль усиливается, добавила Магальяйнш.

