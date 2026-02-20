Реклама

Из жизни
02:00, 20 февраля 2026

Журналистка посетила трезвую секс-вечеринку и поделилась впечатлениями

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Журналистка Флеринэ Тайдман впервые посетила трезвую секс-вечеринку и осталась в восторге. Своими впечатлениями она поделилась с изданием Glamour.

Тайдман призналась, что перед мероприятием сильно переживала: не знала, что надеть и что взять. В итоге она пришла на вечеринку в кружевном боди со страпоном, презервативами и смазкой в сумке.

По словам женщины, на мероприятии царила дружелюбная атмосфера. Сначала все просто общались. К ней сразу подошли познакомиться и, узнав, что она новичок, помогали советами. На вечере Тайдман удалось познакомиться с мужчиной, который очаровал ее. Он пригласил ее на танец, спрашивал разрешения прикоснуться и поцеловать и в конце концов предложил уединиться в «игровой комнате». Так на мероприятии назывались комнаты для секса. Они закрыты занавеской, чтобы никто ни за кем не подглядывал. За этим следят организаторы.

Женщина рассказала, что у ее партнера был фетиш на доминирование, и она была не против. После полового акта им выдали салфетки и дезинфицирующее средство, чтобы они убрали за собой. Мероприятия продолжалось с 16:00 до 22:00, поэтому Тайдман не поздно вернулась домой и смогла выспаться.

По словам основателя трезвых секс-вечеринок Лолы, ее приоритет — добровольное согласие. Она объяснила, что под алкоголем и наркотическими веществами чаще случаются изнасилования, она стремится этого не допустить.

Тайдман оценила эту концепцию положительно. Она призналась, что на вечеринке чувствовала себя в безопасности, а утром не мучилась от похмелья и стыда после случившегося.

Ранее сообщалось, что журналистка Яна Хокинг посетила элитную секс-вечеринку, организованную знакомой Кейт Миддлтон, и назвала ее скучной. Она рассказала, что в клубе стоял джакузи, пахло хлором, по углам стояли чаши с презервативами, а на стенах висели экраны с порно.

