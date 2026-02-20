Реклама

Знакомство с девушкой на сайте обернулось для юного россиянина статьей о теракте

В Москве поймали 2 юношей, решившихся на поджог по заданию зарубежных кураторов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Москве полицейские задержали двух юных россиян, совершивших ночью поджоги по заданию зарубежных кураторов. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты — 19-летний житель Костромы и 17-летний житель Подмосковья. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

По данным правоохранителей, костромчанин в Кривоарбатском переулке облил служебный полицейский автомобиль бензином и поджог его. После этого юношу задержали.

По словам официального представителя МВД России, на допросе он рассказал, что на сайте знакомств познакомился с девушкой и во время переписки она прислала ему ссылку на якобы свои фотографии. После того, как молодой человек перешел по ней, он увидел, что с его телефона началась передача личных данных и отменить это действие не получилось.

Как рассказала Волк, позже с ним связались злоумышленники. Они представились сотрудниками силовых структур и заявили, что его личные данные попала к украинским спецслужбам. Звонившие запугиванием вынудили фигуранта подписать соглашение о выполнении семи поручений — среди них получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту, а финальным заданием стало поджог машины полицейских.

По информации правоохранителей, второй фигурант был задержан в это же время с канистрой бензина в руках. Он стал жертвой кураторов по аналогичной схеме.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали двух молодых людей за поджог релейных шкафов.

