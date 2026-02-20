Звезда «Ералаша» раскрыла секреты стройности на фото в купальнике

Актриса Анна Цуканова-Котт назвала двухразовый прием пищи секретом стройности

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала фото в купальнике и раскрыла способ поддерживать тело в форме. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» назвала двухразовый прием пищи своим секретом стройности. Так, она объяснила, что старается есть два раза в день в 13 и 17 часов. Однако она уточнила, что в ее рационе регулярно присутствуют перекусы.

Одними из удачных вариантов она назвала белковый пудинг, блины сулугуни, тунец в собственном соку и зеленые оливки. Помимо этого, Цуканова-Котт внесла в список джекфрут, голубику, пастилу без сахара и амарантовые палочки.

Ранее в феврале 36-летняя звезда «Ералаша» показала лицо без макияжа. Актриса Анна Цуканова-Котт отказалась от косметики на фото в розовой шапке и кремовом свитере.