Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 20 февраля 2026Ценности

Звезда «Ералаша» раскрыла секреты стройности на фото в купальнике

Актриса Анна Цуканова-Котт назвала двухразовый прием пищи секретом стройности
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала фото в купальнике и раскрыла способ поддерживать тело в форме. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» назвала двухразовый прием пищи своим секретом стройности. Так, она объяснила, что старается есть два раза в день в 13 и 17 часов. Однако она уточнила, что в ее рационе регулярно присутствуют перекусы.

Одними из удачных вариантов она назвала белковый пудинг, блины сулугуни, тунец в собственном соку и зеленые оливки. Помимо этого, Цуканова-Котт внесла в список джекфрут, голубику, пастилу без сахара и амарантовые палочки.

Ранее в феврале 36-летняя звезда «Ералаша» показала лицо без макияжа. Актриса Анна Цуканова-Котт отказалась от косметики на фото в розовой шапке и кремовом свитере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о перестановках в Минобороны

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Названо опасное количество чая в сутки

    В Латинской Америке поддержали возрождение Трампом политики «большой дубинки»

    Юрий Лоза назвал лучшим подарком мужчине закуску

    На борту разбившегося вертолета находились российские сотрудники полиции и следствия

    Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

    В Москве подвели итоги сильнейшего за зиму снегопада

    Новая Зеландия расширила санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok