11:32, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу упал и сломал ребра

Участник британского реалити-шоу Gogglebox Раза Саддики упал и сломал ребра
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Wavebreakmedia_micro / Freepik

Участник популярного британского реалити-шоу «Телек» (Gogglebox) Раза Саддики сломал ребра из-за падения. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила его семья.

В публикации отмечается, что звезда телепроекта отсутствовал в нескольких выпусках шоу. «К сожалению, несколько недель назад он упал и сломал несколько ребер», — объяснили близкие Саддики. Они также опубликовали фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке.

Родственники участника реалити-проекта добавили, что он быстро восстанавливается и может вернуться к съемкам через несколько недель.

Ранее сообщалось, что бывший член жюри в популярном реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model) Александр Дженкинс, известный как Джей Александр, пережил инсульт и утратил способность ходить. Участник телепроекта рассказал, что пять недель провел в коме.

