Звезда реалити-шоу упал и сломал ребра

Участник британского реалити-шоу Gogglebox Раза Саддики упал и сломал ребра

Участник популярного британского реалити-шоу «Телек» (Gogglebox) Раза Саддики сломал ребра из-за падения. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила его семья.

В публикации отмечается, что звезда телепроекта отсутствовал в нескольких выпусках шоу. «К сожалению, несколько недель назад он упал и сломал несколько ребер», — объяснили близкие Саддики. Они также опубликовали фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке.

Родственники участника реалити-проекта добавили, что он быстро восстанавливается и может вернуться к съемкам через несколько недель.

