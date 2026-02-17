Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

Член жюри шоу «Топ-модель по-американски» Джей Александр пережил инсульт

Модель и бывший член жюри в популярном реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model) Александр Дженкинс, известный как Джей Александр, пережил инсульт и потерял способность ходить. Как пишет Metro, об этом он рассказал в документальном сериале, посвященном телепроекту.

Как рассказал Дженкинс, он пережил инсульт в декабре 2022 года. По словам звезды «Топ-модели по-американски», он проснулся уже в больнице, не понимания, где находится.

«Я провел пять недель в коме, не мог ходить. И не мог говорить. Я думал: что же я буду делать?» — добавил Дженкинс. Он уточнил, что в больнице его навещали коллеги по телешоу, кроме его ведущей и продюсера Тайры Бэнкс.

Джей Александр сообщил, что до сих пор не может передвигаться, однако выразил надежду на то, что в будущем вновь сможет ходить. «Уверен, вы меня еще увидите. Со мной еще не все кончено», — подчеркнул он.

Ранее участницы «Топ-модели по-американски» раскрыли правду о съемках. В частности, одна из звезд проекта Сара Хартшорн призналась, что продюсеры намеренно держали всех девушек в напряжении. Она назвала съемки в шоу бесплатным рабским трудом.