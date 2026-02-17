Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:13, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

Член жюри шоу «Топ-модель по-американски» Джей Александр пережил инсульт
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Roy Rochlin / Getty Images for NYFW: The Shows

Модель и бывший член жюри в популярном реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (America’s Next Top Model) Александр Дженкинс, известный как Джей Александр, пережил инсульт и потерял способность ходить. Как пишет Metro, об этом он рассказал в документальном сериале, посвященном телепроекту.

Как рассказал Дженкинс, он пережил инсульт в декабре 2022 года. По словам звезды «Топ-модели по-американски», он проснулся уже в больнице, не понимания, где находится.

«Я провел пять недель в коме, не мог ходить. И не мог говорить. Я думал: что же я буду делать?» — добавил Дженкинс. Он уточнил, что в больнице его навещали коллеги по телешоу, кроме его ведущей и продюсера Тайры Бэнкс.

Джей Александр сообщил, что до сих пор не может передвигаться, однако выразил надежду на то, что в будущем вновь сможет ходить. «Уверен, вы меня еще увидите. Со мной еще не все кончено», — подчеркнул он.

Ранее участницы «Топ-модели по-американски» раскрыли правду о съемках. В частности, одна из звезд проекта Сара Хартшорн призналась, что продюсеры намеренно держали всех девушек в напряжении. Она назвала съемки в шоу бесплатным рабским трудом.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал Олимпиады-2026

    Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей

    Врач назвал неожиданную причину есть киви с кожурой

    Безработица в европейской стране достигла пиковых значений

    Ситуацию между Макроном и его супругой высмеяли

    В России захотели ужесточить наказание за бани и хостелы в жилых домах

    Губернатор впервые прокомментировал взрыв в военной комендатуре под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok