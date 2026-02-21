19-летний морпех с Камчатки стал Героем России

Камчатский морпех Крош получил звание Героя России в 19 лет

19-летний камчатский морской пехотинец Сергей Крашенинников стал Героем России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

Боец с позывным Крош служит в 40-й бригаде морской пехоты. Оказавшись на курском направлении, штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укрепленных вражеских опорных пунктов, после чего удерживала позиции 52 дня. В тяжелейших боях Крош спас жизнь нескольким своим сослуживцам. «Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», — отметил политик.

С начала спецоперации на Украине и по январь 2026 года Героями России стали 472 человека. Лидерами по общему числу Героев России стал Краснодарский край — наивысшей награды были удостоены 15 жителей региона. В Амурской и Волгоградской областях, а также в Дагестане, Донецкой народной республике, Татарстане и Приморском крае издание насчитало по 14 Героев России.