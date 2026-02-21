Реклама

07:27, 21 февраля 2026Россия

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о тяжелом выборе бойцов ВСУ

Алаудинов: Военные ВСУ выбирают между смертью на передовой или от заградотрядов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в критическом положении, им приходится выбирать между смертью на передовой и смертью от заградотрядов. О тяжелом выборе украинских бойцов ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Там, где они пытаются отойти, их убивают, стреляя им в спину. Где они пытаются сдаться в плен, их убивают, направляя на них все беспилотники. (...) У них тяжелая ситуация, мы это фиксируем на всех участках», — заявил он.

Как утверждает Алаудинов, у «Ахмата» имеется множество видеозаписей, подтверждающих расправы бойцов ВСУ над своими же сослуживцами.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады ВСУ при попытке отступить с позиций в Харьковской области.

