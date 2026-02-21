Реклама

Британский журналист восхитился дерзким заявлением Медведева о Каллас

Христофору: Медведев прав, США не хотят иметь дел с главой евродипломатии Каллас
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Британского журналиста Алекса Христофору восхитил ответ заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Вашингтон не намерен вести дела с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Ролик был опубликован на канале Христофору в YouTube.

Медведев накануне отмечал, что с Каллас не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио, потому что они не считают уместным опуститься до ее уровня.

«Он прав насчет Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным»? — заявил Христофору.

Кроме того, журналист дерзко высказался по поводу самой Каллас, добавив, что она не просто «стала составной частью мира клоунов», но и «превзошла его».

Ранее Дмитрий Медведев придумал президенту Украины Владимиру Зеленскому новое прозвище.

