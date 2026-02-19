Реклама

15:12, 19 февраля 2026Россия

Медведев придумал новое прозвище Зеленскому

Зампред Совбеза Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
Майя Назарова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев придумал президенту Украины Владимиру Зеленскому новое прозвище. В этот раз он назвал политика полезным идиотом, передает РИА Новости.

Экс-президент России отметил, что чем дольше Зеленский у власти, тем меньше становится территория Украины.

До этого Медведев дал оценку переговорам РФ с Украиной в Женеве. По мнению политика, подобные мероприятия хороши. Тем не менее, как полагает зампред Совбеза, цели специальной военной операции будут достигнуты.

Медведев также подчеркнул, что важно обеспечить безопасность и мир российским гражданам.

17 и 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского президента подчеркнул, что новая встреча по Украине пройдет скоро.

