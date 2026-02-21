Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:48, 21 февраля 2026Мир

Европейский лидер обратился к Трампу по Украине

Орбан обратился к Трампу по Украине и призвал его продолжать в том же духе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвал американского лидера «продолжать в том же духе». Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что без участия Соединенных Штатов невозможен реальный путь к миру между Россией и Украиной. Он выразил сожаление, что Европейский союз (ЕС) параллельно с мирными усилиями Вашингтона продолжает «играть с огнем» и отдалять перспективы урегулирования конфликта.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Европейский лидер обратился к Трампу по Украине

    Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет

    Водолазы достали тела утонувших в машине на Байкале

    Внедорожник сбил пожилого мужчину и снес знак пешеходного перехода

    Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения

    Россиянка сравнила празднование Дня святого Валентина в США и у себя на родине

    В России бензин останется безалкогольным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok