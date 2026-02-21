Европейский лидер обратился к Трампу по Украине

Орбан обратился к Трампу по Украине и призвал его продолжать в том же духе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвал американского лидера «продолжать в том же духе». Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что без участия Соединенных Штатов невозможен реальный путь к миру между Россией и Украиной. Он выразил сожаление, что Европейский союз (ЕС) параллельно с мирными усилиями Вашингтона продолжает «играть с огнем» и отдалять перспективы урегулирования конфликта.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.