Экономика
15:47, 21 февраля 2026Экономика

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет

Синоптик Колесов: Финский залив полностью замерз впервые с 2011 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Финский залив полностью покрылся льдом, в последний раз тяжелая обстановка в акватории наблюдалась в 2010 и 2011 годах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, прикрепив к посту снимок из космоса.

Образованию слоя льда на всей акватории Финского залива поспособствовало сохранение морозной погоды в регионе в последние несколько дней, пояснил синоптик. «Финский залив полностью покрылся льдом», — констатировал Колесов.

В ближайшее время, добавил он, надвигающийся в регион циклон может изменить ледовую обстановку. В воскресенье, 22 февраля, лед будет ломаться и сжиматься, резюмировал Колесов. В конце недели синоптик ожидает сильный снег и усиление ветра. «Погода 22 февраля будет малокомфортной», — заключил он.

Ледяной покров затруднил передвижение и досмотр судов в акватории Финского залива. Из-за сложной обстановки экспорт через порты на Балтике существенно замедлился и оказался под угрозой полной остановки. В Минтрансе ожидают, что в начале марта толщина льда может превысить 0,3-0,4 метра. На этом фоне капитаны портов стали вводить ограничения на ледовое плавание.

