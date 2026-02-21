Фицо резко высказался о Зеленском из-за его действий после озвученной позиции по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его действий на фоне высказанной позиции по украинскому конфликту. Его слова приводит РИА Новости.

«[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно», — обозначил Фицо.

По словам политика, после приостановки поставок газа Словакии был нанесен ущерб в размере 500 миллионов евро в год. «Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности», — добавил он.

Фицо раскритиковал действия Зеленского, заявив, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.

Ранее Фицо пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину в случае, если Киев не возобновит поставки нефти в страну.