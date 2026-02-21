Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 21 февраля 2026Мир

Фицо резко высказался о Зеленском из-за его действий после озвученной позиции по Украине

Фицо назвал действия Зеленского зловредными из-за позиции Словакии по Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском из-за его действий на фоне высказанной позиции по украинскому конфликту. Его слова приводит РИА Новости.

«[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно», — обозначил Фицо.

По словам политика, после приостановки поставок газа Словакии был нанесен ущерб в размере 500 миллионов евро в год. «Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности», — добавил он.

Фицо раскритиковал действия Зеленского, заявив, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.

Ранее Фицо пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину в случае, если Киев не возобновит поставки нефти в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянка сравнила празднование Дня святого Валентина в США и у себя на родине

    В России бензин останется безалкогольным

    Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до СВО

    Фицо резко высказался о Зеленском из-за его действий после озвученной позиции по Украине

    Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

    Лыжник Клебо завоевал шесть из шести золотых наград на Олимпиаде-2026

    Россиянам назвали причину возникновения аллергии на холод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok