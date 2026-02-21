Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 21 февраля 2026Мир

В МИД Финляндии резко высказались о Путине и российской армии

МИД Финляндии: Россия не добилась никакой стратегической победы на Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle резко высказалась о президенте России Владимире Путине, а также российской армии.

Валтонен заявила, что у Владимира Путина якобы нет реального стремления к миру на Украине, кроме того, Россия не добилась в войне никакой стратегической победы.

«Финляндия и Швеция теперь в НАТО, торговые отношения разорваны, а Россия понесла немыслимые потери на фронте», — высказалась министр.

Валтонен также добавила, что военную помощь Украине требуется увеличить.

«Финляндия отправляет оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса, но этого недостаточно. Нужно делать больше», — подчеркнула Валтонен.

А вот в вопросе усиления давления на Россию, Валтонен признала сложность, назвав ситуацию игрой в «кошки-мышки». Однако, по ее словам, Финляндия якобы усложняет положение России.

Валтонен также заявляла о том, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обвинил Россию в блокировании переговоров

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Сотрудники ТЦК совершили уголовно наказуемое деяние

    На Украине заявили об ожидании массированного удара со стороны России

    В европейском городе развесили билборды против финансирования Украины

    Россиянин облил бензином жену и 13-летнего пасынка и попытался поджечь

    Иран признал ВВС стран Европы террористическими организациями

    В одном украинском регионе совершили нападение на бойцов «Айдара»

    В МИД Финляндии резко высказались о Путине и российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok