21:31, 21 февраля 2026Мир

В Финляндии сделали громкое заявление о мирных переговорах по Украине

Валтонен: Европа должна играть большую роль в разрешении конфликта на Украине
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине. Она также не исключила диалога с Москвой, об этом пишет издание Yle.

«Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает. Мирные переговоры пока ни к чему не ведут», — добавила Валтонен.

Кроме того, глава МИД отметила, что в Финляндии есть компетентные переговорщики, в их числе, безусловно, бывший президент Саули Ниинисте.

«Но сейчас это неактуально», — заключила Валтонен.

Ранее Элина Валтонен назвала Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. Она заявила, что страны Европы должны объединиться «против давней угрозы», которую Москва якобы представляет для их безопасности.

