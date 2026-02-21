Из жизни ушла одна из участниц «Бурановских бабушек»

Из жизни ушла участница музпроекта «Бурановские бабушки» Зоя Дородова

Из жизни ушла одна из участниц музыкального проекта «Бурановские бабушки» Зоя Дородова. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев во «ВКонтакте».

Он написал, что это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами», — дополнил Деев.

