14:12, 21 февраля 2026Культура

Из жизни ушла одна из участниц «Бурановских бабушек»

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Зоя Дородова

Зоя Дородова. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Из жизни ушла одна из участниц музыкального проекта «Бурановские бабушки» Зоя Дородова. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев во «ВКонтакте».

Он написал, что это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами», — дополнил Деев.

Ранее участницы культового музыкального коллектива «Бурановские бабушки» высказались о грядущем международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Также ранее продюсер группы «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова сообщила, что участницы коллектива гордятся внесением в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

