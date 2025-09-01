«Бурановские бабушки» заявили, что «Интервидение» будет круче «Евровидения»

Участницы культового музыкального коллектива «Бурановские бабушки» высказались о грядущем международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Их слова приводит издание ТАСС.

По их словам, будущий конкурс будет прекрасным.

«У нас душа русская, широкая, примем всех хорошо. Всем будет хорошо, уютно. Считаем, этот конкурс будет намного выше и круче, чем "Евровидение"», — сказала одна из исполнительниц.

В 2012 году «Бурановские бабушки» с песней Party for everybody представили Россию на конкурсе «Евровидение», заняв второе место.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин призвал вернуть общечеловеческие и традиционные ценности в мировую культурную повестку.