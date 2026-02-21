Коалицию желающих призвали ввести войска в Киев и другие города

Guardian: Коалиция желающих должна ввести войска в Киев и другие города Украины

Мировые державы, входящие в коалицию желающих, должны отправить свои войска в Киев и другие города Украины. К этому государства призвали в издании Guardian.

«Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов», — заявили авторы публикации.

Также в материале подчеркнули, что за Россией нельзя оставлять право вето.

Помимо этого, в газете выступили за установление над Украиной бесполетной зоны и высказались насчет важности участия Европы в текущих мирных переговорах.

Ранее коалицию желающих обвинили в намерении продолжить конфликт на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.