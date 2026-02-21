Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до СВО

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с президентом США Джо Байденом за два дня до начала специальной военной операции (СВО), в ходе которой американский лидер «прощался» с ним и народом Украины. Его слова приводит газета The Guardian.

В материале отмечается, что в ходе встречи, которая произошла в Вашингтоне 22 февраля 2022 года, представители американской разведки показывали главе украинского МИД «точные места, где российские танки прогревали двигатели и ожидали пересечения границы». По утверждению издания, разговор Кулебы с Байденом был мрачным и напоминал беседу врача с неизлечимо больным пациентом.

«Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», — цитирует газета слова экс-министра.

Ранее стало известно, что Джо Байден звонил президенту России Владимиру Путину в 2021 году. Поводом для телефонного разговора стали встревожившие американского лидера данные разведывательных служб США об Украине.