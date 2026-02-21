Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 21 февраля 2026Бывший СССР

Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до СВО

Кулеба рассказал, как Байден прощался с ним и народом Украины за два дня до СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с президентом США Джо Байденом за два дня до начала специальной военной операции (СВО), в ходе которой американский лидер «прощался» с ним и народом Украины. Его слова приводит газета The Guardian.

В материале отмечается, что в ходе встречи, которая произошла в Вашингтоне 22 февраля 2022 года, представители американской разведки показывали главе украинского МИД «точные места, где российские танки прогревали двигатели и ожидали пересечения границы». По утверждению издания, разговор Кулебы с Байденом был мрачным и напоминал беседу врача с неизлечимо больным пациентом.

«Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», — цитирует газета слова экс-министра.

Ранее стало известно, что Джо Байден звонил президенту России Владимиру Путину в 2021 году. Поводом для телефонного разговора стали встревожившие американского лидера данные разведывательных служб США об Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Россиянка сравнила празднование Дня святого Валентина в США и у себя на родине

    В России бензин останется безалкогольным

    Кулеба рассказал о «прощании» Байдена с Украиной за два дня до СВО

    Фицо резко высказался о Зеленском из-за его действий после озвученной позиции по Украине

    Лыжник Коростелев занял пятое место в марафоне на Олимпиаде

    Лыжник Клебо завоевал шесть из шести золотых наград на Олимпиаде-2026

    Россиянам назвали причину возникновения аллергии на холод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok