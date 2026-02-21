Мазут вновь появился на пляжах Анапы

ОШ Краснодарского края: В Анапе убирают старые выбросы мазута, поднятые штормом

В Анапе сильный шторм поднял со дна прибрежной части Черного моря старые выбросы мазута. Как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале, уборка мазута организована от центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» в селе Витязево, а также в Веселовке.

Выбросы мазута были обнаружены 21 февраля во время ежедневного мониторинга береговой полосы. На месте оперативно организовали уборку, в которой участвуют сотрудники регионального МЧС, Кубань-СПАС, представители администрации Анапы и жители города.

За один день было собрано 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.

Осенью же 2025 года сообщалось, что водолазы завершили сбор осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Тогда было собрано последние 443 мешка с нефтепродуктами.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале февраля текущего года заявила, что пляжи Анапы и курортов Темрюкского района пока не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке.