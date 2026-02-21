На Украине заявили об ожидании массированного удара со стороны России

Украинские ресурсы ожидают массированный удар со стороны России с применением сотен БПЛА-камикадзе и ракет в ночь на воскресенье, 22 февраля. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Военный обозреватель».

Отмечается, что ВС России ударят по объектам энергетической инфраструктуры Украины. «Отмечены нетипичные коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ», — говорится в сообщении Telegram-канала Insider UA.

В ночь на 21 февраля ВСУ выпустили десятки беспилотников по российским регионам. Российские силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 77 дронов, уточнили в Минобороны РФ. Значительную часть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края. В результате нападения в регионе были повреждены кровли частных домов, заборы и стекла в окнах зданий.