Орбан пошутил о стремлении Каллас превзойти Наполеона и Гитлера

Орбан: Каллас пытается добиться того, что не удалось Наполеону и Гитлеру

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пытается добиться того, что прежде не удалось Наполеону и Гитлеру, а именно победить Россию на поле боя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Брюссель хочет победить Россию на поле боя. Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось. Ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет», — пошутил он.

По словам Орбана, многие европейские политики, в частности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ошибочно полагают, что российская экономика «не выдержит», тогда как в действительности эта участь ждет экономики стран ЕС.

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. По словам европейских дипломатов, перечень представляет собой очень «максималистский взгляд ЕС» на то, что якобы должна сделать Москва.