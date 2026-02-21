Путин разрешил отключать услуги связи по требованию ФСБ

Путин подписал закон об отключении операторами связи услуг по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь сотовые операторы будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ за подписью российского лидера содержится на официальном портале опубликования правовых актов.

Уточняется, что закон предусматривает обязанность для мобильных операторов приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России. Это касается случаев, которые установлены нормативными правовыми актами президента.

Между тем, сам оператор не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, прописанных в договоре об оказании услуг связи в случаях, которые связаны с выполнением им указанных требований силового органа.

В ноябре прошлого года сообщалось, что соответствующий законопроект об ограничении услуг связи по требованию силовых структур внесли в Госдуму. Изменения коснулись федерального закона «О связи».