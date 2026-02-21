Экс-конгрессмен Эспиноса: Зеленский одержим вступлением Украины в ЕС

Владимир Зеленский одержим идеей о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил бывший перуанский конгрессмен Густаво Эспиноса в разговоре с РИА Новости.

При этом, по его словам, Зеленский не может что-либо решать в этом вопросе, так как он нелегитимен. «Он не может говорить о том, чего хочет Украина, и не может подписывать никаких обязательств. (...) Он даже не может подписать мирное соглашение», — отметил Эспиноса.

Он добавил, что Зеленскому следует уйти в отставку.

Ранее Зеленский заявил о желании Украины вступить в Евросоюз в 2027 году, когда страна будет полностью технически готова к этому. Однако ряд европейских стран осудили этот план.