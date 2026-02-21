CNN: Разведка США заявила, что Китай создает ядерное оружие нового поколения

Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Китая не существовало. Разведка связывает разработку вооружения с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года, о которых ранее заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

В посольстве Китая в Вашингтоне отреагировали на эти данные, назвав их политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны, не имеющими под собой никакой основы. Там также выразили мнение, что США подобными заявлениями ищут предлог для возобновления собственных испытаний.

Ранее в Кремле заявили, что ни Россия, ни Китай не проводили никаких ядерных испытаний, отвергнув обвинения Вашингтона.