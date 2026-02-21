Реклама

17:34, 21 февраля 2026

Россиянам назвали четыре категории незаметно «подтачивающих» здоровье мозга продуктов

Терапевт Крелич: Злоупотребление фастфудом и колбасами ухудшает память
Фото: veryulissa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычные продукты при злоупотреблении могут негативно влиять на память и внимание и повышают риск деменции, заявила терапевт «СМ-Клиника» Галина Крелич. Четыре категории продуктов, которые незаметно «подтачивают» здоровье мозга, она назвала «Ленте.ру».

Первой категорией вредных для когнитивных способностей продуктов врач назвала переработанные мясные продукты, в том числе колбасы, сосиски, бекон и ветчину. В них много соли, консервантов и веществ, которые могут ухудшать кровоснабжение мозга и провоцировать воспаление в его тканях, объяснила доктор.

Также к опасным для мозга продуктам Крелич отнесла фастфуд. «В бургерах, картошке фри, наггетсах много насыщенных жиров и соли при минимуме пользы. Кроме того, они очень калорийны, поэтому регулярное потребление таких продуктов ведет к появлению лишнего веса, повышению давления и проблемам с сосудами, что значительно увеличивает риски деменции», — предупредила специалистка.

Она добавила, что здоровью мозга вредят сладкие напитки и десерты, которые резко поднимают уровень глюкозы в крови. Кроме того, избыток сахара в рационе со временем может нарушать обмен веществ и повышать риск диабета и деменции. По этой же причине Крелич рекомендовала ограничить потребление белого хлеба, выпечки и макарон из мягкой муки.

Ранее врач-невролог Мария Бехер рассказала, какие признаки могут быть ранними симптомами деменции и на что стоит обращать внимание. По ее словам, ранние симптомы деменции часто бывают смазанными, похожими на усталость, стресс или проявления старения.

