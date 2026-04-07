16:37, 7 апреля 2026Экономика

Азиатская страна начала бороться за справедливые цены на бензин

Bloomberg: В Японии стали бороться с «несправедливыми» ценами на бензин
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Японии решили бороться с автозаправочными станциями, которые продают бензин по завышенным ценам. Об этом сообщило Bloomberg.

Власти этой азиатской страны, столкнувшиеся с рекордным подорожанием топлива из-за ближневосточного кризиса, начали следить за АЗС и постоянно проверять, не завышают ли они стоимость, реализуемого там горючего. Заодно правительство рассчитывает убедиться в том, что субсидии в несколько миллиардов долларов, направленные на смягчение ситуации с ценами, дают свой результат.

Отмечается, что если та или иная заправка не сможет указать на веские причины, побудившие ее взвинтить стоимость бензина, то она получит предписание об установлении справедливых цен.

В конце марта Япония, попавшая в сложную ситуацию из-за конфликта на Ближнем Востоке, оказалась вынуждена высвободить нефть из государственных резервов. До этого власти этой страны начали предоставлять субсидии для снижения цен на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, мазут и керосин.

