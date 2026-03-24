Одна страна вынуждена выпустит нефть из госрезерва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 24 марта 2026

Такаити: С 26 марта Япония начинает высвобождать национальные запасы нефти
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Япония из-за ситуации на Ближнем Востоке приняла вынужденное решение во избежание негативного влияния на национальную экономику и перебоев с поставками нефтепродуктов — выпустить нефть из государственных резервов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

С 16 марта в стране уже начали высвобождать частные запасы, чтобы обеспечить «количество, необходимое для Японии в целом», национальные запасы будут выпускать с 26 марта.

Такаити также добавила, что в марте планируется начать пополнение совместных запасов с нефтедобывающими странами.

Кроме того, с 19 марта Япония начала предоставлять субсидии для снижения цен на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, мазут и керосин. С помощью этих мер страна собирается приложить все усилия, чтобы свести к минимуму воздействие на экономическую деятельность ближневосточного конфликта.

Ранее масштабные перебои с поставками сырья нефтепродуктов с Ближнего Востока вынудили Китай пойти на экстренную меру на внутреннем топливном рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Колумбии упал самолет. На борту находились свыше 100 военных, больше половины из них погибли. Что известно о причинах крушения?

    Раскрыто имя возможного иранского переговорщика с США

    Более миллиарда рублей вывели финансисты из России

    Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

    Влияние курса доллара на доходы российского бюджета оценили

    Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

    Сербcкий оппозиционер описал начало кризиса на Украине фразой «Россия не виновата»

    Зеленский разозлился на Европу из-за Орбана

    Посол высказался о последствиях удара ВСУ по Брянску для Украины

    Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok