Одна страна вынуждена выпустит нефть из госрезерва

Такаити: С 26 марта Япония начинает высвобождать национальные запасы нефти

Япония из-за ситуации на Ближнем Востоке приняла вынужденное решение во избежание негативного влияния на национальную экономику и перебоев с поставками нефтепродуктов — выпустить нефть из государственных резервов. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила премьер-министр Санаэ Такаити.

С 16 марта в стране уже начали высвобождать частные запасы, чтобы обеспечить «количество, необходимое для Японии в целом», национальные запасы будут выпускать с 26 марта.

Такаити также добавила, что в марте планируется начать пополнение совместных запасов с нефтедобывающими странами.

Кроме того, с 19 марта Япония начала предоставлять субсидии для снижения цен на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо, мазут и керосин. С помощью этих мер страна собирается приложить все усилия, чтобы свести к минимуму воздействие на экономическую деятельность ближневосточного конфликта.

Ранее масштабные перебои с поставками сырья нефтепродуктов с Ближнего Востока вынудили Китай пойти на экстренную меру на внутреннем топливном рынке.