NYT: Листва станет главным помощником для ВС РФ этой весной

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Листва станет главным природным помощником для ВС России, так как военным весной будет легче прятаться в зарослях. Об этом пишет The New York Times.

В публикации говорится, что у России есть преимущество в силе и технике и она постарается задействовать листву, которая помогает скрыть наступающие войска от дронов.

Издание также уточняет, что эпоха масштабных танковых наступлений ушла в прошлое. На сегодня, по мнению газеты, большинство атак ведут пешие наступления.

Ранее оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) просела из-за листвы и дефицита дронов.