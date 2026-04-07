16:41, 7 апреля 2026

NYT назвала главного помощника ВС России этой весной

NYT: Листва станет главным помощником для ВС РФ этой весной
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Листва станет главным природным помощником для ВС России, так как военным весной будет легче прятаться в зарослях. Об этом пишет The New York Times.

В публикации говорится, что у России есть преимущество в силе и технике и она постарается задействовать листву, которая помогает скрыть наступающие войска от дронов.

Издание также уточняет, что эпоха масштабных танковых наступлений ушла в прошлое. На сегодня, по мнению газеты, большинство атак ведут пешие наступления.

Ранее оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) просела из-за листвы и дефицита дронов.

    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
