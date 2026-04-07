Арестован краснодарский вице-губернатор Коробка. У него нашли поместье с храмом и миллионы долларов, евро и рублей наличными

В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка арестован на два месяца. Он обвинен в хищении 150 миллионов рублей путем мошенничества (по части 4 статьи 159 УК РФ).

Из материалов от суда стали известны подробности уголовного дела, по которому Коробке предъявили обвинение. По данным следствия, в ноябре 2025 года замгубернатора предложил застройщику за взятку помочь с переоформлением земли в Динском районе региона (перевести ее из земель промышленной зоны в землю для среднеэтажной застройки, там хотели строить многоквартирные дома). 150 миллионов рублей перевели на счет Первореченского спортивного клуба (ПСК) в январе этого года. Коробка их взял, но обещанного не выполнил.

Помимо этого, подан иск об изъятии имущества Коробки в доход государства. Прокуратура хочет конфисковать недвижимость и доли в уставном капитале коммерческих организаций у него, еще 20 граждан и трех компаний. Оспариваемое имущество арестовано, выдан запрет на распоряжение им.

Коробка десять лет отдавал земли друзьям и контролируемым им компаниям

Поводом для подачи вышеуказанного иска стал совместный бизнес Коробки с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. Капитализация их предприятий от незаконного сращивания власти и коммерческой деятельности увеличилась на 10 миллиардов рублей.

Как уточняется, Коробка помогал обогащению аффилированных с ним фермерских хозяйств и незаконно переводил сельхозугодья под застройку жильем. Он контролировал как минимум 135 земельных участков, 100 зданий, помещения и сооружения, 12 компаний с капитализацией около 6,5 миллиарда рублей, а также права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель. Рыночная стоимость активов может достигнуть 100 миллиардов рублей.

Кроме того, эти предприятия регулярно получали субсидии из регионального бюджета. Только с 2021 по 2025 год объем господдержки составил 80 миллионов рублей. Также он обеспечивал отсутствие проверок этих компаний и использование ими государственной и муниципальной собственности.

Среди примеров использования земли ради своего обогащения — Коробка без торгов сдал в аренду тысячи гектаров земли компаниям «Кубаньагротех», «Зевс» и агрофирме «Кубань», а также крестьянско-фермерским хозяйствам Ильченко, Фискевич, Чепикова. Этим он «лишил добросовестных аграриев доступа к земле, а региональный бюджет — рыночной стоимости аренды», указано в материалах прокурорской проверки. А в прошлом году он без конкурса отдал аффилированному с собой ООО «СК Камелот» госконтракт на строительство общежития для спортсменов.

Всего по его решениям с 2015 по 2025 год регион лишился свыше 10 тысяч гектаров плодородных земель стоимостью не менее 10 миллиардов рублей. По данным источника 93.RU, Коробка регистрировал принадлежащие ему активы на свою жену, брата и его супругу, а также других лиц.

Кроме того, деньги от незаконного обогащения Коробки выводились через футбольный клуб «Кубань», объем составил миллиард рублей, сообщает Генпрокуратура.

В его поместье с храмом нашли миллионы наличными

В том же Динском районе, где Коробка родился, он присвоил 130 гектаров и построил на них поместье стоимостью свыше миллиарда рублей. На территории расположены два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, теннисные корты, бассейны, вертолетная площадка, домовая церковь, причал. К территории примыкает и часть берега реки Кочеты протяженностью 1,5 километра. Недвижимость зарегистрирована на подставное лицо по фамилии Панфилов.

В ходе обыска в этом доме нашли четыре миллиона долларов, семь миллионов евро и 31 миллион рублей наличными. Причем часть имущества (пока неизвестно, какая именно) вывозилась «газелями» из поместья накануне визита силовиков, отметил представитель Генпрокуратуры.

Местные жители утверждают, что поместье на берегу реки Кочеты использовал и губернатор края Вениамин Кондратьев. Kub Mash называет его «дачей Кондратьева», но сам губернатор отнекивался от этого. «Коммерсантъ» же напомнил, что Кондратьев, как и Коробка, — выходец из Динского района, там постоянно проживает его семья. Также указывается, что Андрей Коробка — единственный из вице-губернаторов, который бессменно занимает свою должность с 2015 года, с момента назначения Кондратьева на пост главы края.

В целом, полагают правоохранители, хищения Коробки были бы невозможны без высокопоставленных покровителей — но их имена пока не называют. «Коммерсантъ» добавляет, что в ходе масштабной антикоррупционной кампании в Краснодарском крае могут быть выявлены и другие коррупционные нарушения, совершенные высокопоставленными должностными лицами.