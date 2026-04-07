Назван размер выплат оставшимся без Олимпиады российским спортсменам

Дегтярев заявил, что пропустившие ОИ-2026 российские спортсмены получат выплаты

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале назвал размер выплат отечественным спортсменам, которые не были допущены на зимние Олимпийские игры (ОИ) 2026 года в Италии.

Дегтярев заявил, что было решено сохранить выплаты призерам прошлых лет. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники прошлых Игр — 150 тысяч рублей. Отмечается, что всего в список вошли 116 человек.

Большинство российских спортсменов пропустили Олимпиаду-2026 по решению Международного олимпийского комитета и международных федераций. В соревнованиях приняли участие всего 13 россиян, все они выступали в Италии в нейтральном статусе.

Единственную медаль среди россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов. Он стал вторым в спринте.

