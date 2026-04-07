16:50, 7 апреля 2026

Назван размер выплат оставшимся без Олимпиады российским спортсменам

Анастасия Борисова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в Telegram-канале назвал размер выплат отечественным спортсменам, которые не были допущены на зимние Олимпийские игры (ОИ) 2026 года в Италии.

Дегтярев заявил, что было решено сохранить выплаты призерам прошлых лет. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники прошлых Игр — 150 тысяч рублей. Отмечается, что всего в список вошли 116 человек.

Большинство российских спортсменов пропустили Олимпиаду-2026 по решению Международного олимпийского комитета и международных федераций. В соревнованиях приняли участие всего 13 россиян, все они выступали в Италии в нейтральном статусе.

Единственную медаль среди россиян завоевал ски-альпинист Никита Филиппов. Он стал вторым в спринте.

    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

