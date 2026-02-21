Реклама

15:02, 21 февраля 2026Забота о себе

Россиянам назвали причину возникновения аллергии на холод

Иммунолог Болибок: Аллергия на холод возникает из-за криоглобулинов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom  

Аллергия на холод возникает из-за наличия в организме человека видоизмененных крупных белков — криоглобулинов. Об этом заявил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит РИА Новости.

Эти белки, пояснил врач, приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы (заболевание аллергического характера, проявляющееся в виде волдырей на коже и слизистых оболочках, а также зуда). При охлаждении кожи, добавил Болибок, криоглобулины выпадают в осадок, образовывая хлопья, которые являются характерными признаками аллергии на холод.

Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, отметил врач. Способствовать появлению такого рода аллергии могут другие болезни, включая различного рода инфекции, аутоиммунные процессы и заболевания внутренних органов, резюмировал иммунолог.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что при аллергии на мороз может развиваться конъюнктивит. Другими следствиями могут стать слезотечение, ринит с чиханием и выделением из носа, а также бронхоспазм.

