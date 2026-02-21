Россиянам рассказали об обострении психических болезней в конце зимы

Психолог Глагола: Перед весной у людей часто обостряются паранойя и психоз

В конце зимы и особенно в начале весны нередко обостряются психические заболевания, а если холод, слякоть и отсутствие солнца затягиваются, то истощение нервной системы происходит более кардинально, рассказала семейный психолог Светлана Глагола. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, ближе к весне люди, начинают активно готовиться к дачному сезону, отпуску или ремонту. Она отметила, что часто это происходит одновременно с ощущением, что «надо чуть-чуть потерпеть». В итоге, по ее словам, этот процесс нередко затягивается, переходя в хроническую усталость. В такой период здоровый человек может заметить за собой переутомление, частую смену настроения, раздражительность, плохой сон или понимание, что проснулся разбитым, указала психолог.

«Обычная усталость может накопиться и перейти во что-то большее. Если человек не может восстановиться после долгого сна, это может привести к затяжному стрессу и развитию личностных расстройств. Например, обычная тревога, если ее не лечить, опасна развитием тревожного расстройства личности, лечение которой потребуется уже у психиатра», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Весной и осенью у людей чаще всего происходят обострения таких заболеваний, как депрессия, шизофрения, паранойя и психоз Светлана Глагола психолог

Также, весной происходит развитие экзогенных психических расстройств, вызванных алкоголем, наркоманией, приемом сильнодействующих лекарств, черепно-мозговыми травмами и другими внешними факторами, добавила эксперт. Чтобы чувствовать себя лучше, психолог посоветовала придерживаться режима дня, следить за качеством сна и не пренебрегать витаминами.

«Чтобы качественно отдохнуть, нужно больше бывать на свежем воздухе. Причем хорошо, если в это время вы отложите телефон и будете наблюдать за природными явлениями вокруг вас. Конечно, полезно уделять время спорту. Кто когда-либо занимался фитнесом, понимает, что тело начинает реагировать на стресс совсем по-другому», — заключила Светлана Глагола.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов нашел общую рекомендацию для «сов» и «жаворонков». По его мнению, пик активности может отличаться, но и тем, и другим нужно спать не менее восьми часов.

