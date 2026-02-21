Реклама

Россиянин облил бензином жену и 13-летнего пасынка и попытался поджечь

Марина Совина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель Ленинградской области облил бензином жену и 13-летнего пасынка и попытался поджечь спичками. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что супруги вместе распивали спиртные напитки. Между ними разгорелся конфликт на почве ревности, после чего мужчина взял канистру с бензином и вылил на свою жену, а оставшуюся часть разбрызгал по квартире и на ребенка. Он достал спичку и угрожал поджечь ее, однако не смог довести до конца свой умысел. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полиция задержала 39-летнего местного жителя, поджегшего из ревности машину соперника. Выяснилось, что мужчина не смог смириться с появлением у бывшей девушки нового возлюбленного.

