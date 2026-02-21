Реклама

Экономика
13:29, 21 февраля 2026

Россиянки озвучили траты на подарки к 23 Февраля

РИА Новости: Россиянки тратят на подарки к 23 Февраля до 3,5 тысячи рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom  

Россиянки в среднем готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества до 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками агентства маркетинговых исследований ORO.

Исследование было организовано в январе 2026 года. В нем приняли участие тысяча россиянок в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных городах.

По итогам опроса выяснилось, что женщины в среднем закладывают в бюджет на подарки мужу или партнеру к 23 Февраля около 3458 рублей, а своим детям — 2097 рублей. Примерно ту же сумму (2062 рубля) россиянки готовы потратить на презент своим отцам. Чуть меньше (1267 рублей) женщины отдают на подарок коллеге или начальнику.

Россиянки, в свою очередь, как показали результаты опроса, проведенного платформой «Кукушка», включили в топ-3 желанных подарка на 8 Марта оплату коммуналки и кредитов. Более востребованным презентом у женщин оказались букет цветов и впечатление в виде поездки, события или активности.

