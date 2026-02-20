Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:25, 20 февраля 2026Экономика

Россиянки попросили в подарок на 8 Марта оплату коммуналки

В топ-3 желанных подарков на 8 Марта в РФ вошла оплата коммуналки или кредита
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оплата коммуналки и кредитов вошла в топ-3 самых желанных для россиянок подарков на 8 Марта. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного платформой «Кукушка», сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что соответствующий запрос прозвучал со стороны 19 процентов респонденток. Чаще участницы исследования просили подарить им только букет цветов (31 процент) и впечатление в виде поездки, события или активности (28 процентов). В пятерку наиболее популярных вариантов вошли также массаж или восстановительные процедуры (17 процентов), а также подарок, включенный в вишлист (15 процентов).

Годом ранее в тройку наиболее популярных ответов в рамках такого же опроса попали те же цветы (25 процентов), а также косметика или парфюм (21 процент) и сертификат в салон красоты (14 процентов).

В декабре 2025 года также стало известно, что 56 опрошенных россиян захотели получить в подарок на новогодние праздники деньги.

