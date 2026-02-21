Реклама

Россию призвали обсудить с США важный вопрос по Украине

Азаров призвал обсудить с США устранение действующей власти Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress.com

России нужно обсудить с США задачу устранения действующего руководства Украины. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

По его словам, с точки зрения долговременных интересов в смене власти заинтересован в первую очередь украинский народ. При этом, как считает Азаров, этот вопрос нужно обсуждать именно с Вашингтоном, а не с представителями Киева или Европы.

«Такую задачу с ними обсуждать бессмысленно, ее надо обсуждать только с американцами, от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», — пояснил он.

Ранее Азаров заявил, что в рамках мирного урегулирования украинского конфликта необходим компромисс, который будет отвечать поставленным Россией целям.

