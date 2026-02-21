Самый высокий храм в мире достиг своей максимальной высоты

Собор Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты в 172,5 метра

Знаменитый собор Святого Семейства в Барселоне, который возводится по проекту Антонио Гауди начиная с 1882 года, достиг своей максимальной высоты в 172,5 метра, окончательно закрепив за собой статус самого высокого храма в мире. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Последний элемент центральной башни собора Саграда Фамилия в Барселоне был установлен, в результате чего церковь достигла своей максимальной окончательной высоты спустя 144 года после начала строительства», — пишет издание.

Речь идет о верхней части четырехстороннего креста из стали и стекла высотой 17 метров. Церемония, посвященная завершению строительства башни — самой высокой из 18, задуманных Гауди, — должна состояться 10 июня, в столетнюю годовщину смерти архитектора.

Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире в октябре 2025 года. Тогда базилика достигла высоты 162,91 метра — это почти на метр выше шпиля Ульмского собора в Германии.