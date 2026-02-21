Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 21 февраля 2026Экономика

Самый высокий храм в мире достиг своей максимальной высоты

Собор Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты в 172,5 метра
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emilio Morenatti / AP

Знаменитый собор Святого Семейства в Барселоне, который возводится по проекту Антонио Гауди начиная с 1882 года, достиг своей максимальной высоты в 172,5 метра, окончательно закрепив за собой статус самого высокого храма в мире. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Последний элемент центральной башни собора Саграда Фамилия в Барселоне был установлен, в результате чего церковь достигла своей максимальной окончательной высоты спустя 144 года после начала строительства», — пишет издание.

Речь идет о верхней части четырехстороннего креста из стали и стекла высотой 17 метров. Церемония, посвященная завершению строительства башни — самой высокой из 18, задуманных Гауди, — должна состояться 10 июня, в столетнюю годовщину смерти архитектора.

Саграда Фамилия стала самым высоким храмом в мире в октябре 2025 года. Тогда базилика достигла высоты 162,91 метра — это почти на метр выше шпиля Ульмского собора в Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия заняла Карповку в ДНР

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Производство автомобилей нового для России бренда наладят в Калуге

    Россиян предупредили о дипфейках перед Днем защитника Отечества

    Самый высокий храм в мире достиг своей максимальной высоты

    Назван срок решения вопроса по возвращению на турниры российских хоккеистов

    Брошенный матерью детеныш макаки полюбил плюшевого орангутанга

    Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

    Раскрыты последствия атаки Украины на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok