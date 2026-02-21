Синоптик рассказал о грядущем половодье в России

Синоптик Константинов: Интенсивность половодья зависит от температуры и дождей

Интенсивность половодья в средней полосе России в 2026 году предсказать сложно. Об этом заявил старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов в разговоре с РИА Новости.

По словам Константинова, половодье всегда зависит от температуры воздуха, наличия дождей в период таяния снега и степени промерзания грунта.

«Половодье к нам, конечно же, придет (…). Единственный год, когда можно было сомневаться в этом, — это как раз "ковидная весна" 2020 года, когда устойчивого снежного покрова в Москве так и не установилось», — заявил синоптик. Он добавил, что Гидрометцентр России опубликует прогнозы на грядущее половодье для регионов в ближайшее время.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве побила рекорд 1966 года.