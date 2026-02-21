Украина предложила Европе альтернативу нефтепроводу «Дружба»

Украина предложила ЕС использовать нефтепровод Одесса-Броды вместо «Дружбы»

Представители украинской миссии при Евросоюзе (ЕС) предложили странам блока использовать трубопровод Одесса-Броды вместо «Дружбы» для поставок нефти в европейские страны. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Европейская правда».

Инфраструктуру вышеуказанного нефтепровода можно было бы использовать для доставки сырья в Венгрию и Словакию, которые в настоящее время продолжают зависеть от транзита по «Дружбе». Логистика при таком раскладе, отметили представители миссии, могла бы быть организована ибо через систему транспортировки нефти Украины, либо по морю.

Соответствующие рекомендации представители украинской миссии при ЕС направили профильному управлению Еврокомиссии (ЕК) в пятницу, 20 февраля. Ответа европейских партнеров на данную инициативу пока не поступало.

Ранее руководство энергокомпании «Укртранснафта» запретило возобновить поставки сырья в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Будапешт в ответ, как уточняла британская газета Financial Times (FT), заблокировал выделение Киеву кредита ЕС на общую сумму в 90 миллиардов евро. Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто пригрозил блокировать предоставление финансовой помощи Украине до возобновления поставок нефти по «Дружбе».