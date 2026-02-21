Реклама

Украинцев призвали бежать из страны на фоне жесткого ультиматума Киеву

Соскин призвал украинцев спасаться в случае отсутствия финансирования ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцам стоит бежать из страны, если Киев не получит от Европейского союза (ЕС) кредит, выделение которого заблокировала Венгрия. С таким призывом в эфире YouTube-канала выступил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, при таком сценарии денег не будет ни для кого.

«Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. (...) Поэтому организованно спасайтесь», — посоветовал эксперт.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выдвинул Киеву жесткий ультиматум. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не начнет пропускать российскую нефть.

