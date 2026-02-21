Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за восстановление отношений с Россией после окончания специальной военной операции. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России», — отметил он.
Кречмер также призвал власти ФРГ поддержать мирное урегулирование конфликта через открытые дипломатические каналы и отказаться от агрессивной риторики.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание конфликта на Украине путем переговоров.